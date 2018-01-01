Актёры и съёмочная группа сериала «Особо важное задание»

WinkСериалыОсобо важное заданиеАктёры и съёмочная группа сериала «Особо важное задание»
Режиссёры
Актёры
АктёрСергей Алексеевич Кириллов
Евгений Матвеев
АктрисаМария Евгеньевна, жена Кириллова
Валерия Заклунная
АктрисаЭльвира Павловна Лунина
Людмила Гурченко
АктёрФёдор Семёнович Панченко
Николай Крючков
АктёрМихаил Иванович Шадуров, директор завода
Владимир Самойлов
АктёрИгорь Петрович Рубцов, секретарь обкома
Петр Чернов
АктёрАнатолий Николаевич Петров
Геннадий Юхтин
АктёрГуреев
Евгений Киндинов
Актёрлександр Васильевич Демченко
Евгений Лазарев
АктёрНечкин
Лев Борисов
АктёрЛеонид Витальевич Лунин
Александр Парра
Актрисачлен бригады вдов
Светлана Коновалова
Актрисачлен бригады вдов
Инна Выходцева
АктёрМатейкин
Олег Измайлов
Актрисачлен бригады вдов