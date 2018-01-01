Wink
Сериалы
Особо важное задание
Актёры и съёмочная группа сериала «Особо важное задание»

Актёры и съёмочная группа сериала «Особо важное задание»

Режиссёры

Евгений Матвеев

Режиссёр

Актёры

Евгений Матвеев

АктёрСергей Алексеевич Кириллов
Валерия Заклунная

АктрисаМария Евгеньевна, жена Кириллова
Людмила Гурченко

АктрисаЭльвира Павловна Лунина
Николай Крючков

АктёрФёдор Семёнович Панченко
Владимир Самойлов

АктёрМихаил Иванович Шадуров, директор завода
Петр Чернов

АктёрИгорь Петрович Рубцов, секретарь обкома
Геннадий Юхтин

АктёрАнатолий Николаевич Петров
Евгений Киндинов

АктёрГуреев
Евгений Лазарев

Актёрлександр Васильевич Демченко
Лев Борисов

АктёрНечкин
Александр Парра

АктёрЛеонид Витальевич Лунин
Светлана Коновалова

Актрисачлен бригады вдов
Инна Выходцева

Актрисачлен бригады вдов
Олег Измайлов

АктёрМатейкин
Ирина Чипиженко

Актрисачлен бригады вдов

Сценаристы

Борис Добродеев

Сценарист

Композиторы

Евгений Птичкин

Композитор