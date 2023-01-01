Биография

Ирина Чипиженко — российская и советская актриса театра и кино. Родилась в 1937 году в актерской семье. Поскольку мать Чипиженко была артисткой, Ирина с детства знала все особенности актерского труда и хотела пойти по стопам матери. На сцену театра актриса вышла уже в семь лет. Несмотря на то, что она играла в театрах и снималась в кино с юности, по-настоящему известной и популярной стала только после 60 лет. Сегодня выходит до 10 сериалов в год с участием Ирины Чипиженко, всего она сыграла более 80 ролей. Чипиженко — выпускница Щукинского училища. После его окончания в 1962 году Ирина получила направление в театр Омска, а затем играла в алтайских театрах, в театре Грозного и даже стала заслуженной артисткой Чеченской республики. Актерский дебют Ирины Чипиженко состоялся в 1965 году в картине «Наш дом». Роли Ирины Чипиженко сегодня — это роли ироничных вахтерш, остроумных бабушек, сострадательных соседок. Режиссерам и зрителю одинаково приятен этот типаж, поэтому Ирина Чипиженко невероятно востребована в современном кино.