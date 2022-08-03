Зоология (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

«Зоология» (2016) — фантастическая драма от режиссера «Класса коррекции» Ивана И. Твердовского.



Наташа в свои пятьдесят с хвостиком живет вместе с мамой в маленьком провинциальном городке у моря и изо дня в день терпит насмешки коллег. Будни сотрудницы зоопарка протекают весьма однообразно, пока в один прекрасный день у нее не вырастает… хвост. Что означает эта неожиданная метаморфоза, вы узнаете, если начнете фильм «Зоология» смотреть онлайн.

«Зоология» отмечена множеством наград, среди которых специальный приз жюри международного кинофестиваля в Карловых Варах, гран-при международного фестиваля арт-хаусного кино в Батуми, приз «Кинотавра» за лучшую женскую роль (Наталья Павленкова). Такой фильм будет особенно приятно смотреть онлайн в HD качестве.



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