Биография

Владимир Сергеев — советский и российский актер. Удостоен звания заслуженного артиста Республики Крым. Родился 16 марта 1946 года. Получил актерское образование в знаменитом театральном училище имени Бориса Щукина в Москве. Поступил на режиссерское отделение Национального университета имени Карпенко-Карого в Киеве. Более 40 лет прослужил в Драмтеатре ЧФ имени Бориса Лаврентьева в Севастополе. Участвовал в десятках театральных постановок. Играл в таких популярных спектаклях, как «Капитанская дочка», «Женитьба», «Чума на оба ваши дома!», «Собор парижской Богоматери». Владимир Сергеев впервые появился на больших экранах в эпизоде сериала «Королева красоты, или Очень трудное детство». Далее последовали небольшие роли в телесериалах «Серафима прекрасная», «Три королевы», «Операция "Валькирия”», а также в немецко-российско-французской фантастической драме «Зоология» режиссера Ивана Тодоровского. В 2016 году снялся в мелодраме «Три королевы», 2017-м в картине «Пармские фиалки», а в 2019-м в ленте «Клятва».