Александр Горчилин

Биография

Саша Горчилин — кино- и театральный актер и режиссер. Родился в Москве 3 марта 1992 года. Первыми актерскими работами Александра стали эпизодические роли в телесериалах и рекламе. В 2008 году будущий кинодеятель поступил в МХАТ на курс Кирилла Серебренникова, ставший затем театральной труппой «Седьмая студия», а затем и резидентами «Гоголь-центра». В 2018 году состоялся его полноценный дебют в качестве кинорежиссера с фильмом «Кислота». Известность уже в качестве взрослого киноактеру Саше Горчилину принесла роль художника Антонина в картине Валерии Гай Германики «Да и да». Затем последовали работы в фильмах «Ученик» и «Лето» Кирилла Серебренникова, «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой, телесериалах «Псих» Фёдора Бондарчука и Happy End Евгения Сангаджиева.