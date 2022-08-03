Ромео и Джульетта (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Звезда «Сплетницы» Эд Вествик и сильнейший актерский дуэт из «Миллиардов» — Дэмиэн Льюис и Пол Джаматти — в современной экранизации шекспировской трагедии от создателя «Аббатства Даунтон». Роли Ромео и Джульетты озвучивают Филипп Бледный и Елизавета Арзамасова: звезды ситкома «Папины дочки».
Две влиятельные семьи из Вероны ведут вековую вражду, но однажды юноша и девушка из воюющих кланов Монтекки и Капулетти влюбляются друг в друга. Ромео и Джульетта оказываются в центре междоусобных боев, и вскоре им суждено стать героями самой печальной повести на свете. Не упустите возможность заглянуть на торжественный бал-маскарад, где зародилась легендарная история любви.
СтранаИталия, Швейцария, Великобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- Режиссёр
Карло
Карлеи
- Актёр
Дуглас
Бут
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- Актёр
Коди
Смит-Макфи
- Актёр
Эд
Вествик
- Актёр
Пол
Джаматти
- ТААктёр
Томас
Арана
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- ЛМАктриса
Лесли
Мэнвилл
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- СБПродюсер
Саймон
Босанкет
- ЛЭПродюсер
Лоуренс
Элман
- ДФПродюсер
Джулиан
Феллоуз
- Актёр дубляжа
Филипп
Бледный
- Актриса дубляжа
Елизавета
Арзамасова
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- Актёр дубляжа
Александр
Горчилин
- АБАктёр дубляжа
Артур
Бесчастный
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- КОХудожница
Кристина
Онори
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл