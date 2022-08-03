Ромео и Джульетта (фильм, 2013) смотреть онлайн

Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта

Звезда «Сплетницы» Эд Вествик и сильнейший актерский дуэт из «Миллиардов» — Дэмиэн Льюис и Пол Джаматти — в современной экранизации шекспировской трагедии от создателя «Аббатства Даунтон». Роли Ромео и Джульетты озвучивают Филипп Бледный и Елизавета Арзамасова: звезды ситкома «Папины дочки».

Две влиятельные семьи из Вероны ведут вековую вражду, но однажды юноша и девушка из воюющих кланов Монтекки и Капулетти влюбляются друг в друга. Ромео и Джульетта оказываются в центре междоусобных боев, и вскоре им суждено стать героями самой печальной повести на свете. Не упустите возможность заглянуть на торжественный бал-маскарад, где зародилась легендарная история любви.

Скорее включайте костюмированную драму «Ромео и Джульетта» — фильм 2013 года станет вашим навсегда, если приобрести его на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Италия, Швейцария, Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ромео и Джульетта»