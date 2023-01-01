Биография

Коди Смит-Макфи — австралийский актер. За свою работу Смит-Макфи неоднократно получал номинации на престижные премии, включая «Золотой глобус» и «Оскар». Родился в Аделаиде 13 июня 1996 года. Появился на свет в творческой семье: его отец, Энди Макфи, является актером и бывшим рестлером, а старшая сестра Сианоа — талантливая актриса и певица. Поддержка близких и врожденный дар открыли ему двери в мир киноиндустрии. Начав свою карьеру на австралийском телевидении, он быстро привлек внимание режиссеров за пределами своей страны. Успешно совмещал учебу и актерскую деятельность, и в старших классах он решил перейти на домашнее обучение, чтобы сосредоточиться на съемках и развить свои способности. Дебют в большом кино для Коди Смита-Макфи состоялся в ленте «Забытые желания», за эту роль удостоился премии AFI за выдающуюся игру молодого актера. После этого его карьера начала стремительно развиваться. Одной из значимых работ стала роль мальчика в картине «Дорога». Позже он озвучил главного персонажа в анимационном фильме «ПараНорман», а также принял участие в проектах «Планета обезьян: Революция» и «Люди Икс: Апокалипсис». Стал заметной фигурой в международном кино, его фильмография включает работы в драме «Альфа» и фантастическом фильме «Люди Икс: Темный Феникс». Особенно запомнилась его игра в картине «Власть пса», за которую он заслужил премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» в категории лучшего актера второго плана. В 2024 году актер также снялся в мини-сериале «Все совпадения неслучайны» и биографической драме «Мария».