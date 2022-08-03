Паренек – начинающий современный художник, девушка – начинающая школьная учительница. Случайное сближение кладет начало горячей и короткой любви. Некрасивая случайность заставляет расстаться. Но однажды, увидев мир глазами любимого, учительница вернулась в свой прежний мир художницей и не может избавиться от нового зрения, от дара живописца: непрошеной памяти о несложившейся любви.

