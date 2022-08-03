О фильме
Паренек – начинающий современный художник, девушка – начинающая школьная учительница. Случайное сближение кладет начало горячей и короткой любви. Некрасивая случайность заставляет расстаться. Но однажды, увидев мир глазами любимого, учительница вернулась в свой прежний мир художницей и не может избавиться от нового зрения, от дара живописца: непрошеной памяти о несложившейся любви.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Валерия
Гай Германика
- Актриса
Агния
Кузнецова
- АВАктёр
Александр
Виноградов
- ВДАктёр
Владимир
Дубосарский
- Актёр
Александр
Горчилин
- ОЗАктриса
Оксана
Земляникова
- Актёр
Юрий
Трубин
- ЛБАктриса
Лариса
Баранова
- НШАктёр
Николай
Шептулин
- ЮЯАктриса
Юлия
Яблонская
- СКАктёр
Сергей
Кагадеев
- АРСценарист
Александр
Родионов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Максим
Королев
- ГЮПродюсер
Григорий
Юсуфов
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ВКОператор
Всеволод
Каптур