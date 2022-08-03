Да и да
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Да и да

Да и да (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

6.82014, Да и да
Драма94 мин18+

О фильме

Паренек – начинающий современный художник, девушка – начинающая школьная учительница. Случайное сближение кладет начало горячей и короткой любви. Некрасивая случайность заставляет расстаться. Но однажды, увидев мир глазами любимого, учительница вернулась в свой прежний мир художницей и не может избавиться от нового зрения, от дара живописца: непрошеной памяти о несложившейся любви.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Да и да»