Wink
Фильмы
Да и да
Актёры и съёмочная группа фильма «Да и да»

Актёры и съёмочная группа фильма «Да и да»

Режиссёры

Валерия Гай Германика

Валерия Гай Германика

Режиссёр

Актёры

Агния Кузнецова

Агния Кузнецова

Актриса
Александр Виноградов

Александр Виноградов

Alexander Vinogradov
Актёр
Владимир Дубосарский

Владимир Дубосарский

Актёр
Александр Горчилин

Александр Горчилин

АктёрАнтонин
Оксана Земляникова

Оксана Земляникова

Актриса
Юрий Трубин

Юрий Трубин

АктёрВадим
Лариса Баранова

Лариса Баранова

Актрисаподруга Агнии
Николай Шептулин

Николай Шептулин

Актёр
Юлия Яблонская

Юлия Яблонская

Актрисамать
Сергей Кагадеев

Сергей Кагадеев

АктёрВаля

Сценаристы

Александр Родионов

Александр Родионов

Сценарист

Продюсеры

Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Продюсер
Дмитрий Рудовский

Дмитрий Рудовский

Продюсер
Максим Королев

Максим Королев

Продюсер
Григорий Юсуфов

Григорий Юсуфов

Продюсер

Художники

Татьяна Долматовская

Татьяна Долматовская

Художница

Монтажёры

Иван Лебедев

Иван Лебедев

Монтажёр

Операторы

Всеволод Каптур

Всеволод Каптур

Оператор