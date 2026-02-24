Особо важное задание. Сезон 1. Серия 1
Особо важное задание
1-й сезон
1-я серия

Особо важное задание (сериал, 1980) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1980, Особо важное задание. Сезон 1. Серия 1
Драма, Военный12+
О героизме тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Работники крупного авиационного завода, оказавшись в эвакуации и ни на минуту не останавливая производство самолетов, буквально на пустом месте возводят новый завод...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

