Князь Удача Андреевич
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Князь Удача Андреевич

Князь Удача Андреевич (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

1989, Князь Удача Андреевич
Комедия, Криминал6+

О фильме

История о школьниках, увлекающихся историей родного города и случайно столкнувшихся с шайкой воров, которые сбывают краденое из музеев антиквариата.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Криминал

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Князь Удача Андреевич»