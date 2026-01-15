Лето 1943 года. Советскому командованию становится известно, что на оккупированной территории Украины действует специальная разведшкола по подготовке разведчиков и диверсантов, одним из руководителей и преподавателей которой работает предатель Родины, опытный разведчик Кареев. Для нейтрализации немецкой разведбазы было решено изъять её архив. Была создана спецгруппа из пяти человек, четверо из которых забрасывались на вражескую территорию самолётом, а один, пожилой опытный разведчик, пробирался своим ходом по земле...

