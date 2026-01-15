Акция (фильм, 1987) смотреть онлайн
9.21987, Акция
Боевик, Военный86 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Лето 1943 года. Советскому командованию становится известно, что на оккупированной территории Украины действует специальная разведшкола по подготовке разведчиков и диверсантов, одним из руководителей и преподавателей которой работает предатель Родины, опытный разведчик Кареев. Для нейтрализации немецкой разведбазы было решено изъять её архив. Была создана спецгруппа из пяти человек, четверо из которых забрасывались на вражескую территорию самолётом, а один, пожилой опытный разведчик, пробирался своим ходом по земле...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВШРежиссёр
Владимир
Шамшурин
- Актёр
Борис
Галкин
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- Актёр
Олег
Стриженов
- АНАктёр
Александр
Новиков
- АКАктёр
Артем
Каминский
- БНАктёр
Борис
Никифоров
- СДАктёр
Сергей
Десницкий
- ВЗАктёр
Виталий
Зикора
- АЯАктёр
Александр
Январев
- ВМАктёр
Владимир
Мышкин
- ЕДАктёр
Евгений
Дегтяренко
- НМАктриса
Надежда
Матушкина
- НСАктёр
Николай
Симкин
- ВЯАктёр
Виталий
Яковлев
- ВРАктёр
Виктор
Рождественский
- ЕВАктриса
Екатерина
Васильева
- АКАктёр
Андрей
Карташов
- СВАктёр
Сергей
Волкош
- ЮМАктёр
Юрий
Михеенков
- ЛБАктёр
Леонид
Банишев
- ВСАктёр
Владимир
Скляров
- КСАктёр
Константин
Ситников
- АССценарист
Анатолий
Степанов
- ВБКомпозитор
Виктор
Бабушкин