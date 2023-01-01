Палач (сериал, 1990) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.61990, Палач (1990). Серия 1
Драмы, Криминал18+
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О сериале
Журналистка становится жертвой изнасилования. Чтобы отомстить насильникам, она совершает сделку с преступниками. Однако обстоятельства начинают разворачиваться непредсказуемо...
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВСРежиссёр
Виктор
Сергеев
- ИМАктриса
Ирина
Метлицкая
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Лариса
Гузеева
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Борис
Галкин
- Актёр
Станислав
Садальский
- АЛАктёр
Аристарх
Ливанов
- ЕААктёр
Евгений
Александров
- ЕААктриса
Елена
Аржаник
- Актёр
Николай
Крюков
- СБСценарист
Сергей
Белошников
- ВКПродюсер
Вениамин
Кутиков
- НВПродюсер
Николай
Васильев
- ГАХудожница
Галина
Антипина
- НСОператор
Николай
Строганов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев