Палач (1990). Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Палач (сериал, 1990) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.61990, Палач (1990). Серия 1
Драмы, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Журналистка становится жертвой изнасилования. Чтобы отомстить насильникам, она совершает сделку с преступниками. Однако обстоятельства начинают разворачиваться непредсказуемо...

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Страна
СССР
Жанр
Криминал, Драмы
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Палач»