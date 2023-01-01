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1-й сезон

Палач (сериал, 1990) сезон 1 смотреть онлайн

8.61990, Палач (1990). Сезон 1 2 серии
Драмы, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Журналистка становится жертвой изнасилования. Чтобы отомстить насильникам, она совершает сделку с преступниками. Однако обстоятельства начинают разворачиваться непредсказуемо...

Сериал Палач (1990) 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Палач»

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