В профиль и анфас (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
8.31977, В профиль и анфас
Драма, Мелодрама73 мин18+
О фильме
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- НЛРежиссёр
Николай
Лукьянов
- ССРежиссёр
Сергей
Сычев
- АЕРежиссёр
Александр
Ефремов
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- ПКАктёр
Павел
Кормунин
- ГМАктриса
Галина
Микеладзе
- Актёр
Олег
Корчиков
- Актёр
Александр
Калягин
- ЕГАктриса
Евгения
Глушенко
- ВПАктёр
Валентин
Печников
- ВНАктёр
Владимир
Новиков
- ОЛАктриса
Ольга
Лысенко
- АКАктёр
Афанасий
Кочетков
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- ВШСценарист
Василий
Шукшин
- ТЛОператор
Татьяна
Логинова
- ЮМОператор
Юрий
Марухин
- ПАКомпозитор
Петр
Альхимович
- АШКомпозитор
Андрей
Шпенев