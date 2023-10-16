В профиль и анфас
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В профиль и анфас

В профиль и анфас (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

8.31977, В профиль и анфас
Драма, Мелодрама73 мин18+

О фильме

Поставлен по мотивам рассказов Василия Шукшина, состоит из трех новелл: «Волки», «Большая любовь Чередниченко Н.П.», «Берега»

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В профиль и анфас»