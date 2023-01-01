Биография

Владимир Артемов – актер, артист озвучивания. Родился в 1947 году. Родом из Ташкента. Учился у В. Меркурьева в Ленинграде. Театральный институт закончил в 1973 году. Два года проработал на студии «Ленфильм», снимался в кино. В 75-м получил приглашение в Малый драматический театр, где работает и в настоящее время. На театральной сцене играл в пьесах Шекспира, Уайльда, Гоцци. В фильмах Артемов исполняет эпизодические и второстепенные роли. С успехом работает в озвучивании. В кинолентах советского периода актеру доводилось играть и спортсменов, и полицаев, и нефтяников. Типаж «человека из народа» был отличительной чертой артиста. В новом веке роли Артемова обрели большую глубину и разнообразие. В сериале 2004 года «Господа офицеры» он – человек, принимающий на себя провинность брата. В детективных сериалах того же года актер играет солидных полковников. Во второй половине нулевых выходит несколько лент, посвященных временам самодержавия. В них артист исполняет роли владетельных господ. Наиболее яркий образ артист создал в сериале 2014 года «Профессионал». Отставной полковник российской разведки получился эталонным: мужественным, знающим, опытным.