Последний кордон
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Последний кордон

Последний кордон (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.92009, Последний кордон 1 сезон
Мелодрамы, Приключения16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

На дальнем кордоне лесничества живут отец и дочь, Александр Ильич Кульбаба и Ирина. Кордон, последний из сохранившихся в лесных угодьях – старожил, как и его обитатели, открыт круглый год. Для каждого, кому нужна помощь, на кордоне всегда найдется ночлег и ужин. Часто здесь гостят и жители ближайшей Ясногородки – председатель Лесхоза Ефимович, непосредственное начальство Ильича, и участковый Колька – ухажер Ирины.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Последний кордон»

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