WinkСериалыПоследний кордон1-й сезон8-я серия
Последний кордон (сериал, 2009) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.92009, Последний кордон. Серия 8
Мелодрама, Приключения16+
Сезоны и серии
- 16+50 мин
Последний кордон
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+50 мин
Последний кордон
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+50 мин
Последний кордон
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+51 мин
Последний кордон
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+51 мин
Последний кордон
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+50 мин
Последний кордон
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+51 мин
Последний кордон
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+50 мин
Последний кордон
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
На дальнем кордоне лесничества живут отец и дочь, Александр Ильич Кульбаба и Ирина. Кордон, последний из сохранившихся в лесных угодьях – старожил, как и его обитатели, открыт круглый год. Для каждого, кому нужна помощь, на кордоне всегда найдется ночлег и ужин. Часто здесь гостят и жители ближайшей Ясногородки – председатель Лесхоза Ефимович, непосредственное начальство Ильича, и участковый Колька – ухажер Ирины.
Сериал Последний кордон 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия, Украина
ЖанрПриключения, Мелодрама
КачествоSD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Копейкин
- Актриса
Елена
Аросьева
- Актёр
Александр
Ратников
- Актёр
Сергей
Паршин
- АШАктёр
Алексей
Шутов
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актёр
Арнис
Лицитис
- ТПАктриса
Татьяна
Пискарева
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- ВГАктёр
Владимир
Горюшин
- ЕБАктриса
Елена
Борзова
- АКСценарист
Александр
Копейкин
- ОСПродюсер
Олег
Степаненко
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- АКПродюсер
Александр
Копейкин
- АБОператор
Александр
Борздуха
- АСКомпозитор
Александр
Сошальский