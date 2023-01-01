Биография

Российская актриса Татьяна Пискарева родилась в 19 ноября 1964 г. в Новгороде, где и проживает на данный момент со своей семьей. В 1990 г. с успехом закончила актерский факультет Нижегородской театральной академии, а в 1992 г. – РАТИ (сейчас – ГИТИС). Несмотря на проблемы с лишним весом, она выглядит очень женственно. В жизни это сильная и волевая женщина, которая уверенно идет к своей цели. В интервью она часто рассказывает, что ей нравится критика, это вовсе не раздражает ее. При этом свою семью от прессы она тщательно оберегает. Карьера в кино началась для Татьяны Пискаревой с роли в субботнем «Ералаше» (46 выпуск, 1974 г.). Эта яркая личность и талантливая актриса была сразу же замечена режиссерами. Сегодня она одна из самых востребованных актрис на российском телевидении. В сериалах и фильмах Пискарева играет, в основном, роли второго плана, а также эпизодические роли. Ее можно увидеть практически в каждом семейном телесериале, включая такие популярные, как «Моя прекрасная няня», «Кадетство» (играла мать Степана Перепечко), «Сваты» (2014), «ЧОП» (2015), «Восьмидесятые» и многие другие. На данный момент количество работ в ее фильмографии превысило 110 проектов.