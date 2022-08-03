От печали до радости (сериал, 2016) смотреть онлайн
8.72016, От печали до радости 1 сезон
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Это история о встрече двух сестер-близнецов, разлученных в младенчестве и не подозревавших о существовании друг друга до 20 лет. Анна работает дояркой на сельской ферме, Яна - городская жительница, актриса, которую коллеги по цеху, да и она сама, считают обделенной талантом. Яна получает предложение сняться в главной роли в комедии про деревенскую жизнь, она надеется, что это ее шанс стать настоящей актрисой. Наша история начинается с того, что Яна в составе съемочной группы приезжает в деревню, где и трудится на ферме Анна. Яне же предстоит играть роль доярки.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- АСАктриса
Анна
Сизова
- Актриса
Нина
Сизова
- Актриса
Марина
Куделинская
- АЦАктёр
Александр
Цуркан
- АЕАктёр
Александр
Ефремов
- Актёр
Павел
Харланчук
- ДТАктёр
Дмитрий
Тесловский
- СКАктёр
Сергей
Кравец
- МЕАктёр
Михаил
Есьман
- ОНАктриса
Ольга
Нефедова
- ЕАСценарист
Екатерина
Андерсон
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ЮЛОператор
Юрий
Любшин