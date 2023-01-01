Биография

Нина Сизова — российская актриса кино и театра. Родилась в Калининграде 15 мая 1991 года. В детстве будущая артистка увлекалась фотографией, занималась спортом и играла на фортепиано. По окончании школы она вместе с сестрой Анной переехала в столицу, где они обе поступили в Московский государственный институт культуры. В 2015 году Нина стала студенткой театрального вуза в Санкт-Петербурге. Первыми проектами, в которых снялась Нина Сизова, стали фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» и детективная лента «Академия». В 2016 году Нина получила главную роль в мини-сериале «От печали до радости», разделив съемочную площадку с Анной — девушки сыграли сестер-близняшек. Также в фильмографии Сизовой можно найти картины «Заложница», «Общие интересы» и нашумевшую драму «Чики» 2020 года.