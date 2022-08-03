От печали до радости. Серия 1
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От печали до радости
1-й сезон
1-я серия

От печали до радости (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.72016, От печали до радости. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это история о встрече двух сестер-близнецов, разлученных в младенчестве и не подозревавших о существовании друг друга до 20 лет. Анна работает дояркой на сельской ферме, Яна - городская жительница, актриса, которую коллеги по цеху, да и она сама, считают обделенной талантом. Яна получает предложение сняться в главной роли в комедии про деревенскую жизнь, она надеется, что это ее шанс стать настоящей актрисой. Наша история начинается с того, что Яна в составе съемочной группы приезжает в деревню, где и трудится на ферме Анна. Яне же предстоит играть роль доярки.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «От печали до радости»