От печали до радости (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Это история о встрече двух сестер-близнецов, разлученных в младенчестве и не подозревавших о существовании друг друга до 20 лет. Анна работает дояркой на сельской ферме, Яна - городская жительница, актриса, которую коллеги по цеху, да и она сама, считают обделенной талантом. Яна получает предложение сняться в главной роли в комедии про деревенскую жизнь, она надеется, что это ее шанс стать настоящей актрисой. Наша история начинается с того, что Яна в составе съемочной группы приезжает в деревню, где и трудится на ферме Анна. Яне же предстоит играть роль доярки.

