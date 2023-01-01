Карта памяти (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Забыть прошлое и начать с чистого листа — дар или проклятие? Сериал о семейных тайнах, обмане и власти денег над человеком.



Лиза — школьная учительница литературы, живет с мамой в небольшом городке. Когда-то она попала в автокатастрофу и теперь не помнит свою прошлую жизнь. Однажды Лиза начинает видеть картины как будто из параллельной вселенной. В этой реальности она не Лиза, а Алиса, журналистка с маленьким сыном. Девушка решает разобраться со своим прошлым и узнать, кто она на самом деле. Вскоре благодаря помощи коллеги Лиза понимает, что уже много лет живет не своей жизнью... Сможет ли Лиза вспомнить, кто она на самом деле и почему все это время жила в иллюзии?



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