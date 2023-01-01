Карта памяти (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Забыть прошлое и начать с чистого листа — дар или проклятие? Сериал о семейных тайнах, обмане и власти денег над человеком.
Лиза — школьная учительница литературы, живет с мамой в небольшом городке. Когда-то она попала в автокатастрофу и теперь не помнит свою прошлую жизнь. Однажды Лиза начинает видеть картины как будто из параллельной вселенной. В этой реальности она не Лиза, а Алиса, журналистка с маленьким сыном. Девушка решает разобраться со своим прошлым и узнать, кто она на самом деле. Вскоре благодаря помощи коллеги Лиза понимает, что уже много лет живет не своей жизнью... Сможет ли Лиза вспомнить, кто она на самом деле и почему все это время жила в иллюзии?
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Детективы, Мини-сериалы
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дми�трий
Сорокин
- АДАктриса
Ася
Домская
- Актёр
Иван
Жвакин
- ЕЛАктриса
Елена
Люби�мова
- НКАктриса
Николина
Калиберда
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудочкин
- ПААктёр
Павел
Абдалов
- НПАктриса
Наталья
Пярн
- КСАктёр
Константин
Спасский
- ТЯАктриса
Татьяна
Ястребова
- АПАктёр
Артемий
Падалка
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- НШПродюсер
Ника
Шишко
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ИКОператор
Игорь
Крачковский
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков