Карта памяти (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Карта памяти. Серия 1
Карта памяти
2022, Карта памяти. Серия 1
Мелодрама, Детектив18+

О сериале

Лиза живет с мамой в небольшом городке вдалеке от Москвы и работает в школе учителем русского языка и литературы. Несколько лет назад девушка попала в автомобильную аварию и потеряла память. Однажды в сознании Лизы начинают возникать образы параллельной реальности, в которой у неe совсем другая жизнь: муж, маленький сын и.. рискованное журналистское расследование. Желая разобраться в происходящем, девушка делится сомнениями с новым учителем географии Олегом. Вместе они решают раскрыть тайну прошлого Лизы.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

