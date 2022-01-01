Карта памяти (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыКарта памяти1-й сезон1-я серия
Карта памяти. Серия 1
Мелодрама, Детектив18+
Лиза живет с мамой в небольшом городке вдалеке от Москвы и работает в школе учителем русского языка и литературы. Несколько лет назад девушка попала в автомобильную аварию и потеряла память. Однажды в сознании Лизы начинают возникать образы параллельной реальности, в которой у неe совсем другая жизнь: муж, маленький сын и.. рискованное журналистское расследование. Желая разобраться в происходящем, девушка делится сомнениями с новым учителем географии Олегом. Вместе они решают раскрыть тайну прошлого Лизы.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- АДАктриса
Ася
Домская
- Актёр
Иван
Жвакин
- ЕЛАктриса
Елена
Любимова
- НКАктриса
Николина
Калиберда
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудочкин
- ПААктёр
Павел
Абдалов
- НПАктриса
Наталья
Пярн
- КСАктёр
Константин
Спасский
- ТЯАктриса
Татьяна
Ястребова
- АПАктёр
Артемий
Падалка
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- НШПродюсер
Ника
Шишко
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ИКОператор
Игорь
Крачковский
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков