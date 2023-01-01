Биография

Иван Жвакин – российский актер. Его родители не имели никакого отношения к искусству. Мама – ветеринар, а отец Ивана Жвакина трагически погиб. С детства мальчик мечтал о профессии актера, учился играть на музыкальных инструментах, занимался вокалом, посещал детскую театральную студию. Окончив школу, юноша отправился в столицу, покорять сердца приемной комиссии театральных училищ. Он поступил сразу в 4 института, выбрав высшее учебное заведение им. Щепкина. Получив диплом, Иван пошел служить в Театр наций. Он сразу получил хорошие роли, снимался в клипах, рекламе. Будучи студентом 2-го курса, посещал различные кастинги. Его упорство увенчалось успехом, он получил эпизодическую роль в сериале «Универ». Спустя 2 года в роли Игоря Иван Жвакин снялся в фильме «Бабье царство». После этого были и другие фильмы, сериалы: «Ледников», «Все и сразу». Большую известность актер Иван Жвакин получил после выхода на экраны страны сериала «Молодежка». В проекте он участвовал в течение 5 лет, о чем ни разу не пожалел. Параллельно он снимался в других картинах, таких как «Красная королева», «Эти глаза напротив». Личная жизнь Ивана Жвакина не так богата. В студенческие годы он практически все время посвящал учебе. Ему нравилась девушка с параллельного курса, но они встречались недолго. После съемок сериала «Красная королева» у него начались романтические отношения с Ксенией Лукьянчиковой. Сейчас они живут вместе, снимая квартиру в столице, любят вместе смотреть разножанровые фильмы и сериалы.