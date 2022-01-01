Карта памяти (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Лиза живет с мамой в небольшом городке вдалеке от Москвы и работает в школе учителем русского языка и литературы. Несколько лет назад девушка попала в автомобильную аварию и потеряла память. Однажды в сознании Лизы начинают возникать образы параллельной реальности, в которой у неe совсем другая жизнь: муж, маленький сын и.. рискованное журналистское расследование. Желая разобраться в происходящем, девушка делится сомнениями с новым учителем географии Олегом. Вместе они решают раскрыть тайну прошлого Лизы.



