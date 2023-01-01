Биография

Павел Абдалов – российский актер кино и театра, также известен своей продюсерской деятельностью. Родился в Москве 24 февраля 1964 года. С раннего возраста интересовался театром, мечтал стать актером. Получив среднее образование, подал документы на актерский факультет ГИТИСа. Был вынужден сделать перерыв в учебе на два года, так как был призван в армию. Окончив вуз в 1988 году, получил работу в труппе театра «Сатирикон», на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Павла Абдалова. Еще участь в институте, дебютировал в кино, исполнив эпизодическую роль в известной советской ленте «Кин-дза-дза!». Свою личную жизнь Абдалов предпочитает не комментировать, о наличии у него жены или детей ничего не известно. Настоящую известность принес Павлу Абдалову фильм «Зверобой», вышедший в 1990 году, где молодой актер исполнил одну из главных ролей. В первые годы после распада СССР Абдалов снимался мало, вернулся в кино уже в двухтысячные годы, когда кризис в российской киноиндустрии закончился и начали активно создаваться сериалы. Появился в таких проектах, как «Азазель», «Молодой Волкодав», «День выборов», «Восьмидесятые». В качестве продюсера Абдалов принял участие в создании картин «Орден» и «Команда Б», также пробовал себя в озвучивании.