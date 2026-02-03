Жена пациента Потапова (сериал, 2024) смотреть онлайн

В юности Анна Потапова пережила несчастную любовь — Павел изменил ей, а вскоре она узнала, что беременна. Желая забыть его и боясь остаться без опоры, Аня вышла за другого. Замужество не сделало ее счастливее, хотя она честно старалась полюбить Андрея и даже отказалась от мечты стать врачом в пользу дочери и мужа. Внезапно у Андрея случился инфаркт, и он попал на операционный стол к лучшему кардиологу города, кем оказался тот самый Павел. Он отказался быть лечащим врачом Андрея, потому что не мог забыть боли, которую причинила ему Анна, выбрав жениха побогаче. Поначалу встречи Анны и Павла полны обид и взаимных претензий, но постепенно чувства, казалось бы, давно угасшие, вспыхнули с новой силой. И теперь ей предстоит сделать выбор: любовь или счастье близких.

