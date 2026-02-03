Жена пациента Потапова (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
В юности Анна Потапова пережила несчастную любовь — Павел изменил ей, а вскоре она узнала, что беременна. Желая забыть его и боясь остаться без опоры, Аня вышла за другого. Замужество не сделало ее счастливее, хотя она честно старалась полюбить Андрея и даже отказалась от мечты стать врачом в пользу дочери и мужа. Внезапно у Андрея случился инфаркт, и он попал на операционный стол к лучшему кардиологу города, кем оказался тот самый Павел. Он отказался быть лечащим врачом Андрея, потому что не мог забыть боли, которую причинила ему Анна, выбрав жениха побогаче. Поначалу встречи Анны и Павла полны обид и взаимных претензий, но постепенно чувства, казалось бы, давно угасшие, вспыхнули с новой силой. И теперь ей предстоит сделать выбор: любовь или счастье близких.
Рейтинг
- СМРежиссёр
Станислав
Мареев
- ЛСАктриса
Людмила
Свитова
- ВХАктёр
Виталий
Ходин
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- ЕААктриса
Ева
Авеева
- НБАктриса
Наталья
Бичан
- МТАктёр
Марк
Тюриков
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- ЕПСценарист
Елена
Покорская
- НРПродюсер
Николай
Романюк
- ИКПродюсер
Инна
Кнышова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ВМПродюсер
Василиса
Митрофанова
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров