Челюскин. Первые. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Челюскин. Первые
1-й сезон
1-я серия
8.82025, Челюскин. Первые. Сезон 1. Серия 1
Исторический, Драма18+
Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро в масштабной ретродраме о героической экспедиции, которая держала в напряжении весь мир

Челюскин. Первые 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Февраль 1934 года. Уже пять месяцев «Челюскин» под управлением Отто Шмидта дрейфует во льдах, но команда держится бодро. Вечером на корабле — смех, танцы, песни. Механик Юра делает предложение метеорологу Оле, и кажется, что впереди всех ждет только светлое будущее. Но всего через 12 часов все изменится. Гигантская льдина сжимает судно, оно начинает тонуть. Вода стремительно заполняет каюты, коридоры, механическое отделение. Люди в панике хватают вещи, документы, продовольствие. Никто не был готов к такому удару. Катастрофа разворачивается перед глазами зрителей почти в режиме реального времени.

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Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Челюскин. Первые»