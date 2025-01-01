Челюскин. Первые 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

В четвертой серии «Челюскин. Первые» начинается эвакуация челюскинцев — летчики вывозят из лагеря женщин и детей и доставляют их в чукотское село Ванкарем. Однако без сложностей не обходится: топлива не хватает, погода портится, техника в суровых условиях постоянно ломается. К тому же, внезапная эпидемия гриппа ставит под угрозу планы спасения. Тем временем, участники экспедиции все больше узнают друг друга — доверие подвергается испытанию, а напряжение растет.



Удастся ли спасателям преодолеть сложности и найти тех, кто остался на льдине? Или рассчитывать им придется только на свои силы? Ответы — в 4 серии драмы «Челюскин. Первые». Сериал можно посмотреть на Wink.



Сериал Челюскин 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.