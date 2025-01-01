Челюскин. Первые. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Челюскин. Первые
1-й сезон
4-я серия
8.82025, Челюскин. Первые. Сезон 1. Серия 4
Исторический, Драма18+
Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро в масштабной ретродраме о героической экспедиции, которая держала в напряжении весь мир
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Челюскин. Первые 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В четвертой серии «Челюскин. Первые» начинается эвакуация челюскинцев — летчики вывозят из лагеря женщин и детей и доставляют их в чукотское село Ванкарем. Однако без сложностей не обходится: топлива не хватает, погода портится, техника в суровых условиях постоянно ломается. К тому же, внезапная эпидемия гриппа ставит под угрозу планы спасения. Тем временем, участники экспедиции все больше узнают друг друга — доверие подвергается испытанию, а напряжение растет.

Удастся ли спасателям преодолеть сложности и найти тех, кто остался на льдине? Или рассчитывать им придется только на свои силы? Ответы — в 4 серии драмы «Челюскин. Первые». Сериал можно посмотреть на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Челюскин. Первые»