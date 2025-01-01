Челюскин. Первые 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

В финальной серии «Челюскин. Первые» спасение уже близко, но судьба подкидывает героям еще пару испытаний. В лагере все еще осталось шесть человек. И пока они пытаются выбраться с тающей льдины, в Ванкареме решают, стоит ли вообще рисковать ради эвакуации шестерых членов экспедиции. Но пока идут споры, летчик Соколов не теряет времени и отправляется на выручку. Тем временем Ольга разрывается между чувствами и долгом, Шмидт принимает судьбоносное решение, а Юра заявляет, что не улетит из лагеря без своих собак. Даже после долгожданного взлета не все идет гладко: Соколов внезапно засыпает прямо за штурвалом, топлива критически мало, и судьба челюскинцев висит на волоске.



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