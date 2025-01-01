Челюскин. Первые. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Челюскин. Первые
1-й сезон
6-я серия
8.82025, Челюскин. Первые. Сезон 1. Серия 6
Исторический, Драма18+
Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро в масштабной ретродраме о героической экспедиции, которая держала в напряжении весь мир
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Челюскин. Первые 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В финальной серии «Челюскин. Первые» спасение уже близко, но судьба подкидывает героям еще пару испытаний. В лагере все еще осталось шесть человек. И пока они пытаются выбраться с тающей льдины, в Ванкареме решают, стоит ли вообще рисковать ради эвакуации шестерых членов экспедиции. Но пока идут споры, летчик Соколов не теряет времени и отправляется на выручку. Тем временем Ольга разрывается между чувствами и долгом, Шмидт принимает судьбоносное решение, а Юра заявляет, что не улетит из лагеря без своих собак. Даже после долгожданного взлета не все идет гладко: Соколов внезапно засыпает прямо за штурвалом, топлива критически мало, и судьба челюскинцев висит на волоске.

Чем завершится эта невероятная история выживания и как изменились герои после всего пережитого? На Wink вы можете смотреть сериал «Челюскин. Первые» — все серии уже доступны!

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Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Челюскин. Первые»