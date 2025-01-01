Челюскин. Первые. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Челюскин. Первые
1-й сезон
2-я серия
8.82025, Челюскин. Первые. Сезон 1. Серия 2
Исторический, Драма18+
Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро в масштабной ретродраме о героической экспедиции, которая держала в напряжении весь мир
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Челюскин. Первые 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После того как «Челюскин» затонул, его команда вынуждена обустраиваться прямо на льдине. Вокруг холод, метель и непрекращающийся дрейф на север. Люди мерзнут, еды мало, связи нет, а впереди — неизвестность. В таких условиях командный дух должен быть сильнее, но лагерь постепенно раскалывается. Одни верят в Шмидта, который держит всех в жестких рамках, другие мечтают сбежать и добраться до суши. Сам Шмидт не готов терпеть несогласных и сурово пресекает попытки споров.

Тем временем герои продолжают проверять судьбу на прочность, спасают вещи, спорят, постоянно рискуют. Удастся ли им сплотиться? Смотрите 2 серию сериала «Челюскин. Первые» — сериал уже доступен на Wink!

Сериал Челюскин 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Челюскин. Первые»