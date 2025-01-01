Челюскин. Первые 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

После того как «Челюскин» затонул, его команда вынуждена обустраиваться прямо на льдине. Вокруг холод, метель и непрекращающийся дрейф на север. Люди мерзнут, еды мало, связи нет, а впереди — неи�звестность. В таких условиях командный дух должен быть сильнее, но лагерь постепенно раскалывается. Одни верят в Шмидта, который держит всех в жестких рамках, другие мечтают сбежать и добраться до суши. Сам Шмидт не готов терпеть несогласных и сурово пресекает попытки споров.



Тем временем герои продолжают проверять судьбу на прочность, спасают вещи, спорят, постоянно рискуют. Удастся ли им сплотиться? Смотрите 2 серию сериала «Челюскин. Первые» — сериал уже доступен на Wink!



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