Челюскин. Первые (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
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О сериале
«Челюскин. Первые» — сериал о подвиге советских полярников, чья судьба держала в напряжении весь мир. Основанная на реальных событиях, историческая драма рассказывает о легендарной экспедиции �ледокола «Челюскин», которая в 1933 году отправилась в масштабное путешествие по Северному морскому пути. В центре истории — Отто Шмидт (Кирилл Кяро) и его команда, полная энтузиастов и романтиков, готовых покорить Арктику. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный), метеоролог Ольга Сомова (Стася Милославская) и множество других отважных исследователей. Всем им суждено столкнуться с самыми суровыми испытаниями в своей жизни.
Поначалу «Челюскин» на протяжении нескольких месяцев дрейфует в северных водах, его команда сохраняет бодрость духа, не подозревая, какая катастрофа ждет впереди. В феврале 1934 года огромная льдина раздавливает судно, и команда вынуждена срочно эвакуироваться. Полярники оказываются на льдине, их спутники — мороз, голод, отсутствие связи и полная неизвестность. Шмидт, будучи строгим лидером, пытается сохранить порядок в лагере, но постепенно люди начинают терять веру в успех миссии. Одни готовы идти до конца, следуя приказам, другие мечтают сбежать и добраться до суши. Конфликты нарастают, а суровые условия только усиливают напряжение. Ситуация становится еще критичнее, когда в лагере появляются дикие звери, а внутри начинается борьба за лидерство. Тем временем, на помощь челюскинцам отправляются летчики-спасатели.
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СтранаРоссия
ЖанрИсторические, Драмы
КачествоFull HD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
- Режиссёр
Степан
Коршунов
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актриса
Стася
Милославская
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Алексей
Розин
- Актёр
Александр
Лойе
- Актриса
Валери
Зоидова
- Актёр
Михаил
Водзуми
- Актёр
Сергей
Годин
- Актриса
Элизабет
Дамскер
- Актриса
Шораана
Ондар
- Актёр
Данил
Никитин
- Актёр
Андрей
Шалбуров
- СКАктёр
Семён
Козлов
- Актёр
Илья
Белов
- АГАктриса
Алтана
Горяева
- Актёр
Илья
Антоненко
- Актриса
Анастасия
Ильинская
- СКАктёр
Сергей
Калашник
- КГАктёр
Кирилл
Гончаров
- МВАктёр
Михаил
Виноградов
- ЛПАктёр
Леонид
Поляков
- Актёр
Алексей
Сошин
- НЕАктёр
Николай
Евстафьев
- АОАктриса
Арина
Осипова
- МСАктёр
Максим
Сушко
- АМАктёр
Андрей
Мясников
- ДБАктёр
Денис
Барковский
- КЛАктёр
Кирилл
Лоскутов
- Актёр
Сослан
Фидаров
- НКАктриса
Нина
Кучерук
- РБАктёр
Родион
Быков
- ИКАктёр
Иван
Косичкин
- Актёр
Иван
Купреенко
- Актёр
Максим
Костромыкин
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Фрол
Фролов
- Актёр
Филипп
Дьячков
- Актёр
Денис
Парамонов
- АВАктёр
Александр
Вершинин
- ПБАктёр
Павел
Басов
- ИСАктёр
Ильнар
Сунгатов
- АСАктёр
Алексей
Суренский
- Актёр
Артем
Семакин
- ЯПАктёр
Янис
Политов
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- АВАктёр
Алексей
Ведерн�иков
- Актриса
Арина
Савостьянова
- ДГАктёр
Денис
Глод
- МКАктриса
Марина
Калецкая
- ЕПАктёр
Егор
Партин
- ИСАктёр
Илья
Сланевский
- ВЛАктёр
Владимир
Лукьянчиков
- АСАктёр
Арсений
Сюхин
- ВХАктёр
Виталий
Ходин
- ИДАктёр
Илья
Дрознин
- ПААктёр
Павел
Афонькин
- ББАктёр
Баин
Бовальдинов
- ФМАктёр
Федор
Мишеев
- ЕСАктриса
Екатерина
Согрина
- Актёр
Аслан
Цаллати
- ВСАктёр
Владислав
Степченко
- ЛЦАктриса
Лейла
Цыцыкова
- МБСценарист
Максим
Бударин
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АБПродюсер
Алексей
Блажнов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Денис
Уточкин
- ЭГПродюсер
Эдуард
Горбенко
- ДУПродюсер
Денис
Усенко
- ТКПродюсер
Татьяна
Кульпинова
- БЛПродюсер
Борис
Ликин
- АГПродюсер
Анна
Гершович
- ПТПродюсер
Павел
Тетерский
- Продюсер
Денис
Дубовик
- АКПродюсер
Анна
Крутий
- ЮФХудожник
Юрий
Фоменко
- СВХудожница
Светлана
Вольтер
- НЕХудожница
Надина
Ежина
- ЕВХудожница
Елена
Ваховская
- ВБОператор
Владимир
Башта
- АСОператор
Александр
Симонов
- Композитор
Константин
Познеков