Дети перемен (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
Виктория Исакова, Макар Хлебников и Слава Копейкин вернутся к своим ролям в сериале «Дети перемен». 2 сезон расскажет о многодетной матери, ставшей криминальным авторитетом, и ее семье.
Раньше Флора водила троллейбус, а теперь она — влиятельная и жесткая Флора Борисовна, которая стоит во главе криминальной группировки и контролирует прибыльный бизнес. От прежней жизни остались только дети и бывшие мужья. Русланчик уже вырос и готовится к школьному выпускному, а Юра, средний сын, возвращается домой и пытается вновь собрать близких за одним столом. Но добиться примирения — задача не из простых. Старшим сыном, Петром, движет желание отомстить матери и вернуть то, что должно было принадлежать ему. Чем обернется одержимость бандита на этот раз?
Режиссеры и сценаристы первого сезона Сергей Тарамаев и Любовь Львова уже приступили к работе над продолжением семейной саги. Сериал «Дети перемен», 2 сезон, обещает еще больше безумия и драмы с любимыми актерами в главных ролях.
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Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Тарамаев
- Режиссёр
Любовь
Львова
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Макар
Хлебников
- Актёр
Хетаг
Хинчагов
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актёр
Артем
Кошман
- Актриса
Софья
Лебедева
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актриса
Дарья
Матвеева
- Актёр
Руслан
Братов
- Актриса
Любовь
Константинова
- Актёр
Александр
Матросов
- Актёр
Денис
Парамонов
- Актёр
Глеб
Шевнин
- МОАктёр
Михаил
Осташков
- Актёр
Игорь
Степашин
- Актёр
Юрий
Сисков
- Актёр
Константин
Игнатьев
- Актёр
Филипп
Дьячков
- Актёр
Мамука
Патарава
- Актёр
Фрол
Фролов
- Актриса
Дарья
Коныжева
- Актёр
Пётр
Скворцов
- Актёр
Сергей
Борисов
- Актёр
Дмитрий
Триумфов
- Актриса
Айгуль
Зиатдинова
- Актриса
Татьяна
Рычкова
- Актриса
Надежда
Сапрыкина
- Актёр
Вячеслав
Пискунов
- Актёр
Кирилл
Русин
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Даниил
Сариди
- Сценарист
Сергей
Тарамаев
- Сценарист
Любовь
Львова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ЕАПродюсер
Евгений
Айвазян
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Денис
Уточкин
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ПСХудожница
Полина
Стаценко
- ЕХМонтажёр
Елена
Хорева
- ДКОператор
Дмитрий
Карначик
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин