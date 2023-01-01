Дети перемен (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

Виктория Исакова, Макар Хлебников и Слава Копейкин вернутся к своим ролям в сериале «Дети перемен». 2 сезон расскажет о многодетной матери, ставшей криминальным авторитетом, и ее семье.



Раньше Флора водила троллейбус, а теперь она — влиятельная и жесткая Флора Борисовна, которая стоит во главе криминальной группировки и контролирует прибыльный бизнес. От прежней жизни остались только дети и бывшие мужья. Русланчик уже вырос и готовится к школьному выпускному, а Юра, средний сын, возвращается домой и пытается вновь собрать близких за одним столом. Но добиться примирения — задача не из простых. Старшим сыном, Петром, движет желание отомстить матери и вернуть то, что должно было принадлежать ему. Чем обернется одержимость бандита на этот раз?



Режиссеры и сценаристы первого сезона Сергей Тарамаев и Любовь Львова уже приступили к работе над продолжением семейной саги. Сериал «Дети перемен», 2 сезон, обещает еще больше безумия и драмы с любимыми актерами в главных ролях.



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