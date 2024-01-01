Дети перемен (сериал, 2024) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Страна разрушена, а вместе с ней и старые принципы. Историю простой семьи с непростыми отношениями можно смотрет�ь на Wink в сериале «Дети перемен», дата выхода — 21 ноября! Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов в главных ролях криминальной драмы о девяностых.



Флора — водительница троллейбуса, и ее жизнь складывается очень непросто. На дворе 1995 год, и женщина воспитывает трех сыновей, абсолютно непохожих друг на друга характерами. Несмотря на ее бесконечные усилия по объединению семьи, мальчишки находят свои компании и приобретают все больше и больше разногласий. Теперь «разборки», начавшиеся за гаражами, происходят прямо в их квартире.



Удастся ли Флоре примирить братьев? Узнаете в сериале «Дети перемен» на Wink.



Дата выхода всех серий:



• 1 и 2 серии — 21 ноября

• 3 серия — 28 ноября

• 4 серия — 5 декабря

• 5 серия — 12 декабря

• 6 серия — 19 декабря

• 7 серия — 26 декабря

• 8 серия — 2 января





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