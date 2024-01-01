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Дети перемен (сериал, 2024) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Страна разрушена, а вместе с ней и старые принципы. Историю простой семьи с непростыми отношениями можно смотрет�ь на Wink в сериале «Дети перемен», дата выхода — 21 ноября! Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов в главных ролях криминальной драмы о девяностых.
Флора — водительница троллейбуса, и ее жизнь складывается очень непросто. На дворе 1995 год, и женщина воспитывает трех сыновей, абсолютно непохожих друг на друга характерами. Несмотря на ее бесконечные усилия по объединению семьи, мальчишки находят свои компании и приобретают все больше и больше разногласий. Теперь «разборки», начавшиеся за гаражами, происходят прямо в их квартире.
Удастся ли Флоре примирить братьев? Узнаете в сериале «Дети перемен» на Wink.
Дата выхода всех серий:
• 1 и 2 серии — 21 ноября
• 3 серия — 28 ноября
• 4 серия — 5 декабря
• 5 серия — 12 декабря
• 6 серия — 19 декабря
• 7 серия — 26 декабря
• 8 серия — 2 января
Сериал Дети перемен 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Тарамаев
- Режиссёр
Любовь
Львова
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Макар
Хлебников
- Актёр
Хетаг
Хинчагов
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актёр
Артем
Кошман
- Актриса
Софья
Лебедева
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актриса
Дарья
Матвеева
- Актёр
Руслан
Братов
- Актриса
Любовь
Кон�стантинова
- Актёр
Александр
Матросов
- Актёр
Денис
Парамонов
- Актёр
Глеб
Шевнин
- МОАктёр
Михаил
Осташков
- Актёр
Игорь
Степашин
- Актёр
Юрий
Сисков
- Актёр
Константин
Игнатьев
- Актёр
Филипп
Дьячков
- Ак�тёр
Мамука
Патарава
- Актёр
Фрол
Фролов
- Актриса
Дарья
Коныжева
- Актёр
Пётр
Скворцов
- Актёр
Сергей
Борисов
- Актёр
Дмитрий
Триумфов
- Актриса
Айгуль
Зиатдинова
- Актриса
Татьяна
Рычкова
- Актриса
Надежда
Сапрыкина
- Актёр
Вячеслав
Пискунов
- Актёр
Кирилл
Русин
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Даниил
Сариди
- Сценарист
Сергей
Тарамаев
- Сценарист
Любовь
Львова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ЕАПродюсер
Евгений
Айвазян
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Денис
Уточкин
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ПСХудожница
Полина
Стаценко
- ЕХМонтажёр
Елена
Хорева
- ДКОператор
Дмитрий
Карначик
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин