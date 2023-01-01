Дети перемен. Сезон 1
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1-й сезон

Дети перемен 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

8.72024, Дети перемен. Сезон 1 9 серий
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о взрослении и попытках сохранить семью на сломе эпох: сериал «Дети перемен», 1 сезон, исследует девяностые «изнутри».

Жизнь водителя троллейбуса Флоры не похожа на сказку. Она воспитывает трех сыновей от разных отцов, каждый из мальчиков непохож на остальных и внешне, и внутренне. Идет 1995 год, и разногласия между взрослеющими братьями усугубляются из-за новых сомнительных знакомств. Семейная драма, полная иронии и черного юмора, рефлексирует на тему одного из самых сложных периодов в новейшей истории страны. Через персонажей разного возраста создатели откровенно говорят о противоречащих взглядах «детей девяностых» и последствиях таких противоречий.

Удастся ли Флоре сохранить семью, а братьям уладить разногласия? Смотрите 1 сезон «Дети перемен» на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Дети перемен»

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