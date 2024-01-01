Дети перемен 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Сюжет

Пока «Жигалинские» в особняке Сергея Михайловича пьют за родителей, Флора отправляется на рынок за алиментами к одному из бывших мужей. В тот же день отец Пети выходит из тюрьмы и приглашает Флору на семейный ужин в чебуречную. Между тем романтик и художник Юра встречается со своим папой Генрихом, который едва сводит концы с концами. Это 90-е, и люди выживают, как могут, но новость о том, что старший сын состоит в банде, становится для Флоры трагедией.



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