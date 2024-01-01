Дети перемен 1 сезон 7 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+58 мин
Дети перемен
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+55 мин
Дети перемен
Сезон 1 Серия 2
- 18+58 мин
Дети перемен
Сезон 1 Серия 3
- 18+59 мин
Дети перемен
Сезон 1 Серия 4
- 18+60 мин
Дети перемен
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Дети перемен
Сезон 1 Серия 6
- 18+58 мин
Дети перемен
Сезон 1 Серия 7
- 18+53 мин
Дети перемен
Сезон 1 Серия 8
- 18+35 мин
Дети перемен
Сезон 1 Серия 9
О сериале
Чтобы выполнить просьбу Вити, Юра забирает из тайника видеокассету и отправляется в Москву. Стоит парню уехать, как на его домашний телефон звонит зареванная Саша Лебедь… Между тем Катя и Валера выпускают клип на песню «Не плачь», Умка закрывает фотовыставку, а Генрих и Марина встречаются, чтобы предаться любви, а заодно вести философские беседы о детях. Пусть вы нам и не поверите, но Флора снова выходит замуж! И это решение многодетной матери в конечном итоге приведет к большой трагедии.
Теперь у зрителей появится еще одна причина ненавидеть Петю, и вы даже не представляете, что он сделает. Так что продолжайте смотреть сериал «Дети перемен» — 7 серия доступна в онлайн-кинотеатре Wink!
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Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Тарамаев
- Режиссёр
Любовь
Львова
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Макар
Хлебников
- Актёр
Хетаг
Хинчагов
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актёр
Артем
Кошман
- Актриса
Софья
Лебедева
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актриса
Дарья
Матвеева
- Актёр
Руслан
Братов
- Актриса
Любовь
Константинова
- Актёр
Александр
Матросов
- Актёр
Денис
Парамонов
- Актёр
Глеб
Шевнин
- МОАктёр
Михаил
Осташков
- Актёр
Игорь
Степашин
- Актёр
Юрий
Сисков
- Актёр
Константин
Игнатьев
- Актёр
Филипп
Дьячков
- Актёр
Мамука
Патарава
- Актёр
Фрол
Фролов
- Актриса
Дарья
Коныжева
- Актёр
Пётр
Скворцов
- Актёр
Сергей
Борисов
- Актёр
Дмитрий
Триумфов
- Актриса
Айгуль
Зиатдинова
- Актриса
Татьяна
Рычкова
- Актриса
Надежда
Сапрыкина
- Актёр
Вячеслав
Пискунов
- Актёр
Кирилл
Русин
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Сценарист
Сергей
Тарамаев
- Сценарист
Любовь
Львова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ЕАПродюсер
Евгений
Айвазян
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Денис
Уточкин
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ПСХудожница
Полина
Стаценко
- ЕХМонтажёр
Елена
Хорева
- ДКОператор
Дмитрий
Карначик
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин