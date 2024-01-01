Чтобы выполнить просьбу Вити, Юра забирает из тайника видеокассету и отправляется в Москву. Стоит парню уехать, как на его домашний телефон звонит зареванная Саша Лебедь… Между тем Катя и Валера выпускают клип на песню «Не плачь», Умка закрывает фотовыставку, а Генрих и Марина встречаются, чтобы предаться любви, а заодно вести философские беседы о детях. Пусть вы нам и не поверите, но Флора снова выходит замуж! И это решение многодетной матери в конечном итоге приведет к большой трагедии.



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