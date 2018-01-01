Биография

Константин Игнатьев — российский актер. Родился в Москве 15 февраля 1979 года. С подросткового возраста Константин увлекался футболом, боксом и рукопашным боем. Позже работал охранником и даже не думал об актерской карьере. Впервые на съемочную площадку попал случайно — в конце нулевых для сериала «Я не я» нужен был человек на роль чоповца, и Игнатьев сыграл самого себя. Этот опыт ему понравился, и вскоре его стали звать на съемки каскадером. А в 2013-м он снялся уже «в открытую» — в драме «Околофутбола» о футбольных фанатах. Это стало стартом его карьеры актера. С тех пор крепкое телосложение и высокий рост — 197 сантиметров! — регулярно приносят Константину роли харизматичных верзил, бандитов и бойцов. Среди особенно запомнившихся зрителям — его роли в сериалах «На глубине», «Полярный» и «Отмороженные», а также в фильмах «Воин», «Марш утренней зари» и «Непослушник-2».