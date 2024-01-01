Дети перемен. Сезон 1. Серия 5
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Дети перемен
1-й сезон
5-я серия
8.72024, Дети перемен. Сезон 1. Серия 5
Драма18+
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Дети перемен 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Пока Петя залечивает душевные раны в борделе, Витя продолжает встречаться с Умкой. Генрих заработал денег и решил приударить за Флорой, но наткнулся в троллейбусе на соперника в лице Лаши. Марина доводит Родиона до слез, Саша срывается на Юру, артист Валера истерично вопит в театре — эмоции героев накаляются, а интерес к выпивке ослабевает. Между тем Виктор успешно справляется со своим первым заказом, а Флора пытается смириться с тем, что сына уже не вернуть.

Чтобы узнать, удастся ли Пете отомстить за отца, продолжайте смотреть сериал «Дети перемен» — 5 серия 1 сезона доступна в нашем онлайн-кинотеатре Wink!

Сериал Дети перемен 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети перемен»