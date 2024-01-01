Дети перемен 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Пока Петя залечивает душевные раны в борделе, Витя продолжает встречаться с Умкой. Генрих заработал денег и решил приударить за Флорой, но наткнулся в троллейбусе на соперника в лице Лаши. Марина доводит Родиона до слез, Саша срывается на Юру, артист Валера истерично вопит в театре — эмоции героев накаляются, а интерес к выпивке ослабевает. Между тем Виктор успешно справляется со своим первым заказом, а Флора пытается смириться с тем, что сына уже не вернуть.



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