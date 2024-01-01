Дети перемен. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Дети перемен
1-й сезон
6-я серия
8.72024, Дети перемен. Сезон 1. Серия 6
Драмы18+
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Дети перемен 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Петя направляется к местному криминальному авторитету в надежде выяснить имя своего таинственного врага. У него появляется шанс предотвратить убийство, но для этого молодому бандиту необходимо извиниться перед заказчиком. Однако сделать это оказывается не так-то просто. В то же время Юра мучительно переживает предательство Саши, а Руслан обнаруживает, что кто-то украл его заначку, и обращается за помощью к Эйнштейну.

Сумеют ли братья справиться с навалившимися проблемами, узнаете в 1 сезоне криминальной семейной саги «Дети перемен». 6 серия онлайн в хорошем качестве уже ждет вас на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Дети перемен»