Сюжет

Петя направляется к местному криминальному авторитету в надежде выяснить имя своего таинственного врага. У него появляется шанс предотвратить убийство, но для этого молодому бандиту необходимо извиниться перед заказчиком. Однако сделать это оказывается не так-то просто. В то же время Юра мучительно переживает предательство Саши, а Руслан обнаруживает, что кто-то украл его заначку, и обращается за помощью к Эйнштейну.



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