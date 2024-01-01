Дети перемен. Сезон 1. Серия 3
Дети перемен
1-й сезон
3-я серия
8.72024, Дети перемен. Сезон 1. Серия 3
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Подслушав разговор пассажиров о развязанной войне между группировками, Флора устраивает Пете допрос. Между тем Виктор и Никита отправляются на дело по устранению педофила, Генриху предлагают делать гробы, а Русланчик хочет переехать в комнату старшего брата. Дима, который выжил после расстрела, скрывается и вынашивает план мести, и теперь у него есть сообщник...

Сможет ли Петя скрыть от Михалыча, что упустил артиста? В новом эпизоде криминальной драмы Слава Копейкин выдаст сильнейший монолог. Продолжайте смотреть сериал «Дети перемен» — 3 серия 1 сезона ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink!

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

