Подслушав разговор пассажиров о развязанной войне между группировками, Флора устраивает Пете допрос. Между тем Виктор и Никита отправляются на дело по устранению педофила, Генриху предлагают делать гробы, а Русланчик хочет переехать в комнату старшего брата. Дима, который выжил после расстрела, скрывается и вынашивает план мести, и теперь у него есть сообщник...



Сможет ли Петя скрыть от Михалыча, что упустил артиста? В новом эпизоде криминальной драмы Слава Копейкин выдаст сильнейший монолог. Продолжайте смотреть сериал «Дети перемен» — 3 серия 1 сезона ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink!



