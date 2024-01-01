WinkСериалыДети перемен1-й сезон3-я серия
О сериале
Подслушав разговор пассажиров о развязанной войне между группировками, Флора устраивает Пете допрос. Между тем Виктор и Никита отправляются на дело по устранению педофила, Генриху предлагают делать гробы, а Русланчик хочет переехать в комнату старшего брата. Дима, который выжил после расстрела, скрывается и вынашивает план мести, и теперь у него есть сообщник...
Сможет ли Петя скрыть от Михалыча, что упустил артиста? В новом эпизоде криминальной драмы Слава Копейкин выдаст сильнейший монолог. Продолжайте смотреть сериал «Дети перемен» — 3 серия 1 сезона ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink!
7.5 КиноПоиск
- Режиссёр
Сергей
Тарамаев
- Режиссёр
Любовь
Львова
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Макар
Хлебников
- Актёр
Хетаг
Хинчагов
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актёр
Артем
Кошман
- Актриса
Софья
Лебедева
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актриса
Дарья
Матвеева
- Актёр
Руслан
Братов
- Актриса
Любовь
Константинова
- Актёр
Александр
Матросов
- Актёр
Денис
Парамонов
- Актёр
Глеб
Шевнин
- МОАктёр
Михаил
Осташков
- Актёр
Игорь
Степашин
- Актёр
Юрий
Сисков
- Актёр
Константин
Игнатьев
- Актёр
Филипп
Дьячков
- Актёр
Мамука
Патарава
- Актёр
Фрол
Фролов
- Актриса
Дарья
Коныжева
- Актёр
Пётр
Скворцов
- Актёр
Сергей
Борисов
- Актёр
Дмитрий
Триумфов
- Актриса
Айгуль
Зиатдинова
- Актриса
Татьяна
Рычкова
- Актриса
Надежда
Сапрыкина
- Актёр
Вячеслав
Пискунов
- Актёр
Кирилл
Русин
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Даниил
Сариди
- Сценарист
Сергей
Тарамаев
- Сценарист
Любовь
Львова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ЕАПродюсер
Евгений
Айвазян
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Денис
Уточкин
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ПСХудожница
Полина
Стаценко
- ЕХМонтажёр
Елена
Хорева
- ДКОператор
Дмитрий
Карначик
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин