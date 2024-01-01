Дети перемен 1 сезон 4 серия (Сериал 2024) смотреть онлайн бесплатно на Wink

Сюжет

После покушения на убийство Виктор знакомится в больнице с очаровательной девушкой-фотографом Аней, которая мечтает сделать креативную съемку с бандитами. Пока Флора Борисовна пытается спасти Генриха Павловича от пьянства, сыновья тайком приносят ему бутылки. Тем временем Петя празднует новую жизнь: покупает квартиру, шьет костюм на заказ и готовит для матери шикарный сюрприз.



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