Дети перемен. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Дети перемен
1-й сезон
4-я серия
8.72024, Дети перемен. Сезон 1. Серия 4
Драмы18+
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Дети перемен 1 сезон 4 серия (Сериал 2024) смотреть онлайн бесплатно на Wink

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После покушения на убийство Виктор знакомится в больнице с очаровательной девушкой-фотографом Аней, которая мечтает сделать креативную съемку с бандитами. Пока Флора Борисовна пытается спасти Генриха Павловича от пьянства, сыновья тайком приносят ему бутылки. Тем временем Петя празднует новую жизнь: покупает квартиру, шьет костюм на заказ и готовит для матери шикарный сюрприз.

Невероятно, но факт: в новом эпизоде все мужья и сыновья Флоры соберутся за одним столом. Продолжайте смотреть сериал «Дети перемен» — 1 сезон, 4 серия, ждет вас прямо сейчас в онлайн-кинотеатре Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети перемен»