WinkСериалыДети перемен2-й сезон4-я серия
8.82024, Дети перемен. Сезон 2. Серия 4
Драма, Криминал18+
Семейная сага на сломе эпох: Слава Копейкин и Виктория Исакова в криминальной драме о 90-х от режиссеров «Фишера»
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Дети перемен (сериал, 2024) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Флора обвиняет Джина в краже товара и угрожает сдать его братанам, если он все не вернет. В то же время без предупреждения приезжает младшая сестра Настя и умоляет Флору отдать долю в квартире матери. Переговоры по троллейбусному парку заходят в тупик, и Михаил Юрьевич использует главный козырь: теперь у Пети развязаны руки, и он наносит матери первый ощутимый удар. Джин устраивает набег на придорожный бордель и даже не подозревает, что скоро его кредитор передаст долг тому, кто не терпит компромиссов.
Чтобы послушать, как героиня Виктории Исаковой исполняет в караоке песню Аллегровой «Странник», продолжайте смотреть сериал «Дети перемен» — 4 серия 2 сезона в онлайн-кинотеатре Wink уже ждет вас!
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Сергей
Тарамаев
- Режиссёр
Любовь
Львова
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Макар
Хлебников
- Актёр
Хетаг
Хинчагов
- АТАктриса
Александра
Тихонова
- КПАктёр
Константин
Плотников
- АДАктриса
Алина
Дулова
- Актёр
Артём
Кошман
- Актёр
Игорь
Черневич
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Валентин
Анциферов
- Актёр
Данил
Стеклов
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- ГГАктриса
Глафира
Глазунова
- Актёр
Борис
Каморзин
- ИГАктёр
Игорь
Грабузов
- Актёр
Руслан
Братов
- Актриса
Мариэтта
Цигаль-Полищук
- КТАктриса
Ксения
Тишкова
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актриса
Софья
Лебедева
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актриса
Дарья
Матвеева
- Актриса
Любовь
Константинова
- Актёр
Александр
Матросов
- Актёр
Денис
Парамонов
- Актёр
Глеб
Шевнин
- МОАктёр
Михаил
Осташков
- Актёр
Игорь
Степашин
- Актёр
Юрий
Сисков
- Актёр
Константин
Игнатьев
- Актёр
Филипп
Дьячков
- Актёр
Мамука
Патарава
- Актёр
Фрол
Фролов
- Актриса
Дарья
Коныжева
- Актёр
Пётр
Скворцов
- Актёр
Сергей
Борисов
- Актёр
Дмитрий
Триумфов
- Актриса
Айгуль
Зиатдинова
- Актриса
Татьяна
Рычкова
- Актриса
Надежда
Сапрыкина
- Актёр
Вячеслав
Пискунов
- Актёр
Кирилл
Русин
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Даниил
Сариди
- Сценарист
Сергей
Тарамаев
- Сценарист
Любовь
Львова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ЕАПродюсер
Евгений
Айвазян
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Денис
Уточкин
- АСПродюсер
Алексей
Сатолин
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ПСХудожница
Полина
Стаценко
- ЕХМонтажёр
Елена
Хорева
- Оператор
Дмитрий
Карначик
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин
- Креативный продюсер
Анна
Крутий