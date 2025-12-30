Дети перемен. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Дети перемен
2-й сезон
4-я серия
8.82024, Дети перемен. Сезон 2. Серия 4
Драма, Криминал18+
Семейная сага на сломе эпох: Слава Копейкин и Виктория Исакова в криминальной драме о 90-х от режиссеров «Фишера»
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Дети перемен (сериал, 2024) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Флора обвиняет Джина в краже товара и угрожает сдать его братанам, если он все не вернет. В то же время без предупреждения приезжает младшая сестра Настя и умоляет Флору отдать долю в квартире матери. Переговоры по троллейбусному парку заходят в тупик, и Михаил Юрьевич использует главный козырь: теперь у Пети развязаны руки, и он наносит матери первый ощутимый удар. Джин устраивает набег на придорожный бордель и даже не подозревает, что скоро его кредитор передаст долг тому, кто не терпит компромиссов.

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети перемен»