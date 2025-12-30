Флора обвиняет Джина в краже товара и угрожает сдать его братанам, если он все не вернет. В то же время без предупреждения приезжает младшая сестра Настя и умоляет Флору отдать долю в квартире матери. Переговоры по троллейбусному парку заходят в тупик, и Михаил Юрьевич использует главный козырь: теперь у Пети развязаны руки, и он наносит матери первый ощутимый удар. Джин устраивает набег на придорожный бордель и даже не подозревает, что скоро его кредитор передаст долг тому, кто не терпит компромиссов.



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