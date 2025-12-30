Пётр выкупает долг Джина у владельца казино и переманивает патлатого байкера на свою сторону. Флора теряет не только союзников и авторитет в криминальном мире, но и сдает позиции в борьбе за троллейбусный парк. Юра бросает мастерскую, но продолжает искать ответ на вопрос Алексея Балабанова: «В чем сила, брат?». Петя так сильно привязывается к Вере, что начинает бояться за ее жизнь и их совместное будущее.



Новый эпизод полон сюрпризов: драка на кулаках, сделка с маньяком, игра в бутылочку и даже весточка от библиотекаря Родиона. Продолжайте смотреть сериал «Дети перемен», 2 сезон, — 5 серия расскажет, как дела у Флоры и ее сыновей.

