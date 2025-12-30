Дети перемен. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Дети перемен
2-й сезон
5-я серия
8.82024, Дети перемен. Сезон 2. Серия 5
Драма, Криминал18+
Семейная сага на сломе эпох: Слава Копейкин и Виктория Исакова в криминальной драме о 90-х от режиссеров «Фишера»
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Дети перемен (сериал, 2024) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Пётр выкупает долг Джина у владельца казино и переманивает патлатого байкера на свою сторону. Флора теряет не только союзников и авторитет в криминальном мире, но и сдает позиции в борьбе за троллейбусный парк. Юра бросает мастерскую, но продолжает искать ответ на вопрос Алексея Балабанова: «В чем сила, брат?». Петя так сильно привязывается к Вере, что начинает бояться за ее жизнь и их совместное будущее.

Новый эпизод полон сюрпризов: драка на кулаках, сделка с маньяком, игра в бутылочку и даже весточка от библиотекаря Родиона. Продолжайте смотреть сериал «Дети перемен», 2 сезон, — 5 серия расскажет, как дела у Флоры и ее сыновей.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети перемен»