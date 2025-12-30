Петя выходит на свободу и заключает союз с влиятельным покровителем — против собственной матери. Юра селится в художественной мастерской и ведет занятия для детей, но мирная жизнь заканчивается, когда брат-бандит попадает в беду. Между тем окрыленный Лёва Эйнштейн приглашает Снежану на свидание, а блондинка Вера, наоборот, разрывает отношения с парнем. Узнав, что Петю выпустили по УДО, Флора делает первый ход и назначает сыну встречу в местном кафе.



Продолжайте смотреть сериал «Дети перемен» — 2 серия 2 сезона поведает о слабостях байкера по кличке Джин и познакомит с новой избранницей Генриха Булкина.

