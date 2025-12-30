Дети перемен. Сезон 2. Серия 2
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Сериалы
Дети перемен
2-й сезон
2-я серия
8.82024, Дети перемен. Сезон 2. Серия 2
Драма, Криминал18+
Семейная сага на сломе эпох: Слава Копейкин и Виктория Исакова в криминальной драме о 90-х от режиссеров «Фишера»
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Дети перемен (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Петя выходит на свободу и заключает союз с влиятельным покровителем — против собственной матери. Юра селится в художественной мастерской и ведет занятия для детей, но мирная жизнь заканчивается, когда брат-бандит попадает в беду. Между тем окрыленный Лёва Эйнштейн приглашает Снежану на свидание, а блондинка Вера, наоборот, разрывает отношения с парнем. Узнав, что Петю выпустили по УДО, Флора делает первый ход и назначает сыну встречу в местном кафе.

Продолжайте смотреть сериал «Дети перемен» — 2 серия 2 сезона поведает о слабостях байкера по кличке Джин и познакомит с новой избранницей Генриха Булкина.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети перемен»