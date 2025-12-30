Дети перемен. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Дети перемен
2-й сезон
3-я серия
8.82024, Дети перемен. Сезон 2. Серия 3
Драма, Криминал18+
Семейная сага на сломе эпох: Слава Копейкин и Виктория Исакова в криминальной драме о 90-х от режиссеров «Фишера»
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Дети перемен (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Юра и его отец Генрих Павлович становятся сообщниками Петра, который только вышел из тюрьмы и пытается встать на ноги. У Флоры Борисовны дела обстоят не лучшим образом: Лаша узнает о ее романе с Джином, младший сын обвиняет в смертных грехах, а старший — переходит от угроз к активным действиям. Так еще и предатель завелся среди своих! Между тем Снежану средь бела дня похищают из музыкальной школы, а в городе находят тело убитой девушки.

О том, как каждый из сыновей переживает то, что мать стала криминальным авторитетом, расскажет сериал «Дети перемен» 2 сезон — 3 серия вышла 12 февраля и уже ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети перемен»