Юра и его отец Генрих Павлович становятся сообщниками Петра, который только вышел из тюрьмы и пытается встать на ноги. У Флоры Борисовны дела обстоят не лучшим образом: Лаша узнает о ее романе с Джином, младший сын обвиняет в смертных грехах, а старший — переходит от угроз к активным действиям. Так еще и предатель завелся среди своих! Между тем Снежану средь бела дня похищают из музыкальной школы, а в городе находят тело убитой девушки.



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