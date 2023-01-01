Заступники (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Молодая женщина-адвокат пытается занять достойное место среди лучших юристов Советского Союза в отечественной драме «Заступники». Сериал, 1 сезон которого доступен на Wink, основан на реальных судебных тяжбах.



В первом сезоне проекта перед вами откроется мир советской правозащитной системы 1960-х годов, наполненный напряжением и эмоциями. Главная героиня, Нина Метлицкая, получает возможность проявить себя в условиях брежневского Союза и доказать свою профессиональную состоятельность. Ее путь будет полон испытаний и сложных дел, требующих не только глубоких юридических знаний, но и моральной стойкости.



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