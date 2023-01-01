Заступники. Сезон 1
Wink
Сериалы
Заступники
1-й сезон

Заступники (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

9.32018, Заступники. Сезон 1 16 серий
Драмы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодая женщина-адвокат пытается занять достойное место среди лучших юристов Советского Союза в отечественной драме «Заступники». Сериал, 1 сезон которого доступен на Wink, основан на реальных судебных тяжбах.

В первом сезоне проекта перед вами откроется мир советской правозащитной системы 1960-х годов, наполненный напряжением и эмоциями. Главная героиня, Нина Метлицкая, получает возможность проявить себя в условиях брежневского Союза и доказать свою профессиональную состоятельность. Ее путь будет полон испытаний и сложных дел, требующих не только глубоких юридических знаний, но и моральной стойкости.

Хотите узнать, как сложные процессы и решения, принятые в те времена, повлияли на судьбы людей и сформировали их характеры? Тогда не пропустите качественную российскую драму «Заступники». Сериал онлайн смотреть 2018 года вы можете уже сейчас без рекламы на Wink!

Сериал Заступники 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Заступники»

Всё