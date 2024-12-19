Заступники (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

1966 год. Молодой адвокат Нина Метлицкая переходит из заштатной юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал №1 — самое сильное адвокатское бюро Советского Союза. Теперь ей предстоит доказать, что она оказалась здесь не случайно.

